Terézia Mora wird mit Büchner-Preis geehrt

Darmstadt/Berlin (dpa) - Die in Berlin lebende deutsch-ungarische Schriftstellerin Terézia Mora wird heute mit dem Georg-Büchner-Preis 2018 ausgezeichnet. Die 47-Jährige nimmt die wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland während einer Feierstunde im Staatstheater in Darmstadt entgegen. Der Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung ist mit 50 000 Euro dotiert.