Termin für Abbruch des Problemteils der Schiersteiner Brücke

Koblenz/Mainz (dpa) - In der kommenden Woche startet der Abriss des Teils der Schiersteiner Brücke, an dem die Probleme vor Jahren begonnen haben. Vom 17. Oktober (ab 21.00 Uhr) bis 22. Oktober (5.00 Uhr) rücken die Arbeiter dem sogenannten Herzstück-Ost auf rheinland-pfälzischer Seite zu Leibe, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Dienstag in Koblenz mitteilte. Dort war im Februar 2015 bei Bauarbeiten ein Pfeiler abgesackt. Die Brücke über den Rhein zwischen Mainz und Wiesbaden musste damals gesperrt werden, die Folge war ein wochenlanges Verkehrschaos.