Termin für den Hessentag 2022 steht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das mittelhessische Haiger will im Jahr 2022 den 62. Hessentag ausrichten - nun steht der genaue Termin fest. Das große Landesfest werde vom 10. bis 19. Juni 2022 in dem Drei-Länder-Eck zwischen Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gefeiert, gaben Staatsminister Axel Wintermeyer (CDU) und Bürgermeister, Mario Schramm (parteilos), am Freitag in Wiesbaden bekannt.