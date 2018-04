Terminversäumnisse Hauptgrund für Sanktionen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Unentschuldigtes Fehlen bei Terminen mit dem Jobcenter ist im vergangenen Jahr der Hauptgrund für Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger in Hessen gewesen. 69,8 Prozent der Sanktionen seien so zustande gekommen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Frankfurt mit. 36 511 Hartz-IV-Empfänger hätten deshalb vorübergehend zehn Prozent weniger Geld erhalten. Wegen der Weigerung, eine Arbeit oder eine Maßnahme wie eine Fort- oder Weiterbildung aufzunehmen, seien 6677 Sanktionen ausgesprochen worden. Insgesamt waren 2,8 Prozent aller Leistungsempfänger betroffen - mit 3,8 Prozent mehr Männer als Frauen (1,8 Prozent).