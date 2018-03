Terrorverdächtiger: Gericht entscheidet über Abschiebehaft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Amtsgericht Frankfurt entscheidet heute, ob der unter Terrorverdacht festgenommene Tunesier Haikel S. in Abschiebehaft bleibt. Diese war zuletzt im Januar verlängert worden und läuft nun formal aus. Über die Entscheidung bei dem nicht-öffentlichen Termin will das Gericht am Nachmittag informieren. Haikel S. war im Februar 2017 bei einer Anti-Terror-Razzia festgenommen worden. Die Ermittlungsbehörden werfen ihm vor, für den IS in Deutschland einen Anschlag vorbereitet zu haben.