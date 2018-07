Teure Energie: Inflation im Juli bei 1,8 Prozent

Wiesbaden (dpa/lhe) - Gestiegene Energiepreise haben die Inflationsrate in Hessen im Juli bei 1,8 Prozent gehalten. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes lagen die Verbraucherpreise wie schon im Juni um 1,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Gegenüber dem Juni kletterte die Teuerungsrate im Juli um 0,4 Prozent, wie die Behörde am Montag in Wiesbaden mitteilte.