Teure Fahrzeuge ins Ausland verkauft: Durchsuchungen

Limburg (dpa/lhe) - Die Staatsanwaltschaft in Limburg ermittelt gegen eine Bande von mutmaßlichen Autoschiebern, die sich bundesweit teure Fahrzeuge angeeignet und nach Italien verkauft haben sollen. Bei einer Durchsuchungsaktion seien mehrere Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden, teilte die Behörde am Mittwoch in Limburg mit. Drei von ihnen sollen an diesem Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Schaden gehe in den sechsstelligen Bereich. 16 Objekte in Limburg und Umgebung seien unter Leitung des Landeskriminalamts am Dienstagmorgen durchsucht worden.