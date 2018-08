Theater-Intendant verteidigt Aufstellen von Erdogan-Statue

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Wiesbadener Staatstheater-Intendant Uwe Eric Laufenberg hat das Aufstellen einer goldenen Statue des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan als ein Statement für die freie Meinungsäußerung verteidigt. «Wir haben die Statue aufgestellt, um über Erdogan zu diskutieren», sagte Laufenberg am Dienstag in Wiesbaden. «Das geht überall. Die Kunst ist dazu da, zu zeigen, wie es ist.» Das sei nicht immer leicht zu verstehen. «Aber in einer Demokratie muss man alle Meinungen aushalten.»