Theologe Wucherpfennig: Vielleicht heute vorsichtiger

Ansgar Wucherpfennig, Rektor der katholischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am Mai. Foto: Frank Rumpenhorst

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Rektor der katholischen Hochschule St. Georgen, der nach Interviewäußerungen um Homosexuelle und Frauen in der Kirche um sein Amt fürchten muss, ist positiv überrascht von der Rückendeckung durch Bistümer und Bischöfe. «Das ist derzeit eine Sternstunde der Kirche in Deutschland», sagte Ansgar Wucherpfennig am Mittwoch zu den Reaktionen auf seine Äußerungen, zu denen er weiter steht. «Ich hatte den Papst so verstanden, dass er den Dialog sowohl zu Homosexualität als auch zu Ämterfragen geöffnet hat», sagte der Theologe, der wie Papst Franziskus dem Jesuitenorden angehört.