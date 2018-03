Thomas Koschwitz heuert wieder als Moderator beim hr an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Thomas Koschwitz (61) kehrt nach mehr als zwei Jahrzehnten zum Hessischen Rundfunk zurück. Von Herbst an wird der langjährige frühere Moderator der Popwelle hr3 künftig die vierstündige Morningshow von hr1 übernehmen. Dies teilte der Sender am Montag in Frankfurt mit.