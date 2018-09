Thomas Lehr erhält Kranichsteiner Literaturpreis

Darmstadt/Speyer (dpa) - Der Schriftsteller Thomas Lehr erhält den vom Deutschen Literaturfonds vergebenen Kranichsteiner Literaturpreis. Der in Speyer geborene und in Berlin lebende Autor bilde «aus intellektuellen Abenteuern, philosophischen Beständen, naturwissenschaftlichen Kenntnissen und seinem besonderen Epochenverständnis ein überwältigendes sprachliches Kunstwerk», begründete die Jury ihre Wahl. Besonders hervorzuheben sei Lehrs 640-seitiger Roman «Schlafende Sonne». Der 60-Jährige sei ein klug ausgreifender Erzähler, dessen Bücher die Leser herausforderten, befand die Jury. Der mit 20 000 Euro dotierte Preis wird am 16. November in Darmstadt vergeben.