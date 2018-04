Thüringer Waldquell bilanziert Geschäftsjahr

Schmalkalden (dpa/th) - Die Geschäftsführung der Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH bilanziert heute in Schmalkalden das Geschäftsjahr 2017. Dabei wird sich zeigen, ob der Produzent von Mineralwasser und der ostdeutschen Traditionsmarke Vita Cola weiter vom Trend zu regionalen Produkten profitieren konnte. 2016 hatte das Unternehmen in Südthüringen 113,5 Millionen Liter an Erfrischungsgetränken und Mineralwasser verkauft. Thüringer Waldquell gehört zur hessischen Hassia-Gruppe.