Thurau: LKA hätte Analysesoftware lieber selbst getestet

Wiesbaden (dpa/lhe) - LKA-Chefin Sabine Thurau hat kritisiert, dass dem Landeskriminalamt der Auftrag für den Test einer Analysesoftware zur Terror-Bekämpfung entzogen wurde. Das LKA habe eine zentrale Schnittstellenfunktion und betreue landesweite IT-Projekte, sagte sie zur Begründung als Zeugin vor einem Untersuchungsausschuss des Landtags am Montag in Wiesbaden. In dem U-Ausschuss geht es darum, ob das Innenministerium bei der Auftragsvergabe für die Software an die US-Firma Palantir alles richtig gemacht hat.