Tierarztmangel droht bei Notfallversorgung für Nutztiere

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für hessische Tierhalter könnte es künftig immer schwerer werden, bei einem Notfall am Abend oder am Wochenende einen Tierarzt zu finden. Einen drohenden Mangel befürchtet der Präsident der Landestierärztekammer Hessen, Ingo Stammberger, speziell für Nutztiere auf dem Land. «Für Kleintiere in der Stadt gibt es eher keine Probleme», sagt er. In ländlichen Gebieten sei es dagegen so, dass immer weniger Einzelkämpfer praktizieren.