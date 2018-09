Tigerpalast nimmt Binding-Kulturpreis entgegen

Dem Varieté sei es gelungen, eine rare Kunstform wiederzubeleben, heißt es in der Begründung für den Preis. Mit Weltklasse-Artisten habe der Tigerpalast kontinuierlich eine außerordentliche Qualität erreicht. Der Preis geht an die Tigerpalast-Direktoren Johnny Klinke und Margareta Dillinger sowie Geschäftsführer Robert Mangold.

Das Theater feiert in wenigen Tagen sein 30-jähriges Bestehen. Am 30. September 1988 abends ging in den ehemaligen Räumen der Heilsarmee in der Innenstadt erstmals der Vorhang auf. Seitdem haben nach Angaben des Theaters fast drei Millionen Menschen die Vorstellungen gesehen.

Der Preis wird seit 1996 von der Kulturstiftung der Brauerei an herausragende Künstler und kulturelle Einrichtungen im Rhein-Main-Gebiet vergeben.