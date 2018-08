Titelhändler zu 18 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt

Am Platz des Zeugentisches steht in einem Verhandlungssaal im Landgericht ein Mikrofon. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen des verbotenen Handels mit akademischen Titeln ist ein 49 Jahre alter Geschäftsmann am Freitag vom Landgericht Frankfurt zu 18 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Die Strafkammer ging von drei Fällen aus, in denen er bereits 2011 von ihm unterzeichnete Zertifikate über angeblich an britischen Hochschulen erworbene Doktortitel weitergegeben hatte. Laut Urteil war er jedoch nicht berechtigt, die Hochschulzeugnisse zu unterschreiben, auch wenn er zuvor ein eigenes Unternehmen zum Vertrieb solcher Artikel gegründet habe.