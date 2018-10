Tod des Bruders: Eintrachts Torro spielt nicht in Hoffenheim

Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Tod seines Bruders wird Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Lucas Torro am Sonntag nicht zum Kader für das Fußball-Bundesligaspiel am Sonntag bei 1899 Hoffenheim gehören. «In der Nacht vor dem Spiel ist sein Bruder überraschend gestorben. Er hat das bis nach dem Spiel geheim gehalten, nur die Trainer haben es gewusst», sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter nach 4:1-Sieg am Donnerstagabend in der Europa League gegen Lazio Rom.