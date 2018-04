Tod einer Elfjährigen im Freizeitpark erneut vor Gericht

Zweibrücken (dpa) - Vor dem Pfälzischen Oberlandesgericht in Zweibrücken hat am Freitag der Revisionsprozess um den Unfalltod eines Mädchens im Holiday Park in Haßloch begonnen. Die Richter müssen prüfen, ob eine Entscheidung des Landgerichts Frankental korrekt war. Es hatte in einem Berufungsverfahren den Freispruch für zwei Angeklagte bestätigt. Fänden die Zweibrücker Richter aber Rechtsfehler, würde das vorherige Urteil möglicherweise aufgehoben und das Verfahren an das Landgericht zurückverwiesen - es würde einen neuen Prozess geben. Eine Entscheidung wurde noch für den Freitag erwartet.