Tod im S-Bahn-Gleisbett: kein Notruftelefon in Station

Ein S-Bahn fährt in die Station Ostendstraße ein, in der ein Schild mit der Aufschrift "SOS Notruf" hängt. Foto: Arne Dedert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem tragischen Unfalltod eines 17-Jährigen an der Frankfurter S-Bahn Station Ostendstraße hat die Deutsche Bahn auf Anfrage bestätigt, dass es dort kein Notruftelefon gab. Nach der Sanierung vor rund zwei Jahren seien Notruftelefone abgebaut worden, sagte ein Bahnsprecher. Der 17-Jährige war am Dienstag von einer S-Bahn erfasst worden, nachdem er in einer unterirdischen Station ins Gleisbett gesprungen war, um einen hilflosen Obdachlosen in Sicherheit zu bringen.