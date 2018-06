Tod von Zweijährigem in Zoo nach Ermittlungen Unglück

Frankfurt/Main (dpa) - Der Tod eines Zweijährigen im Frankfurter Zoo ist nach bisherigen Ermittlungen ein Unglücksfall gewesen. Davon gehe die Polizei auch nach Zeugenbefragungen aus, sagte Zoodirektor Miguel Casares am Samstag. Der Junge war am Freitagnachmittag in einen Wassergraben am Kamelgehege gestürzt und ertrunken. Ein ähnlicher Fall sei bisher nie vorgekommen, sagte Casares. «Der Zoo ist definitiv sicher.» Der 1,20 Meter tiefe Wassergraben ist vom Gehweg durch einen Grünstreifen und ein Drahtseil abgegrenzt.