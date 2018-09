Todesursache nach Streit klar: 19-Jähriger wurde erstochen

Bad Soden-Salmünster (dpa/lhe) - Der bei einem Streit in Bad Soden-Salmünster getötete Jugendliche ist erstochen worden. Der 19-Jährige habe bei der Auseinandersetzung am Freitagabend mehrere Messerstiche in Hals, oberhalb des Schlüsselbeins und in die Arme erlitten, berichtete ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag in Hanau. Der 17-jährige Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Er schweige bislang zu den Vorwürfen, sagte der Sprecher. Die Ermittler werfen dem Deutschen Totschlag vor.