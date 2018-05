Tödliche Geisterfahrt: Verteidiger fordern Freisprüche

Limburg (dpa) - Im Prozess um drei Justizvollzugsbeamte, die Mitschuld an einem tödlichen Geisterfahrerunfall tragen sollen, haben alle drei Verteidiger einen Freispruch gefordert. Bei der Verhandlung vor dem Landgericht Limburg wurden am Montag die letzten beiden Plädoyers gehalten. Die drei Angeklagten, zwei Männer und eine Frau, stehen wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Die Verteidigung der angeklagten Frau hatte bereits bei einem früheren Termin auf Freispruch plädiert. Nach den Worten eines Gerichtssprechers forderten die Anwälte der beiden Männer nun am Montag dieses Urteil ebenfalls für ihre Mandanten.