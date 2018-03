Tödliche Messerattacke auf Busparkplatz: Mordprozess startet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einer tödlichen Messerattacke auf einem Busparkplatz in Königstein (Hochtaunus-Kreis) hat sich seit Mittwoch ein 46 Jahre alter Russe vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Er ist wegen heimtückischen Mordes angeklagt. Am ersten Verhandlungstag gab der Angeklagte zu, im Juli vergangenen Jahres mit dem späteren Opfer in Streit geraten zu sein. Dann habe er den 42-Jährigen mit einem kurz zuvor in einem Supermarkt gekauften Messer attackiert. Der Deutsch-Usbeke wurde am Herzen verletzt und starb am Tatort.