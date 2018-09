Tödliche Schüsse in Darmstadt: Obduktion

Am Montag hatte der 39-Jährige seine 37 Jahre alte Freundin mit mindestens einem Schuss umgebracht. Polizisten stellten ihn anschließend in einer Gartenanlage. Dort starb der Mann. Das Paar hinterlässt nach Angaben der Polizei drei Kinder im Alter von drei, neun und zwölf Jahren. Die Waisen werden in der Familie betreut.

Polizisten hatten die Leiche der Frau am Montagmorgen auf einer Straße im Darmstädter Stadtteil Arheilgen gefunden. Anwohner hatten zuvor Schüsse gehört. Zeugen wiesen auf ein weißes Auto hin, das Polizisten in der wenige hundert Meter entfernten Gartenanlage entdeckten. In der Anlagen trafen Polizisten auch den tatverdächtigen Lebensgefährten der Frau. In die Aufklärung der Tat ist das Landeskriminalamt eingebunden.