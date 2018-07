Tödlicher Autounfall sollte Mord verdecken: Ermittlungen

Der 45 Jahre alte Türke Adem Bozkurt war am 4. April 1997 frühmorgens in Ober-Mörlen (Wetteraukreis) tot in seinem Fahrzeug gefunden worden. Die Umstände hätten auf einen tödliche Unfall hingedeutet, es sei deshalb auf eine rechtsmedizinische Untersuchung verzichtet worden, berichteten die Ermittler. Erst Ende 2014, Anfang 2015 habe ein Zeuge den Hinweis gegeben, dass Bozkurt ermordet worden sei. Daraufhin sei die in der Türkei beigesetzte Leiche exhumiert und ein Genickschuss festgestellt worden. Der Fall soll am kommenden Mittwoch (25.7.) auch in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» vorgestellt werden.