Tödlicher Ehestreit: Mutmaßlicher Täter in Haft

Bad Peterstal-Griesbach (dpa/lsw) - Nach einem tödlichen Ehestreit in Bad Peterstal-Griesbach (Ortenaukreis) ist der 48 Jahre alte Tatverdächtige in Haft. Der Mann sei wegen des dringenden Verdachts des Mordes am Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Offenburg mit. Der 48-Jährige wird verdächtigt, seine zwei Jahre jüngere Ehefrau nach einer Auseinandersetzung mit einem Messer getötet zu haben. Der mutmaßliche Täter hatte sich am Dienstag selbst an die Polizei gewandt und sich wenig später widerstandlos festnehmen lassen.