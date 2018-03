Tödlicher Flugzeugabsturz: Pilot war 32 Jahre alt

Bensheim/Darmstadt (dpa/lhe) - Nach dem Absturz eines Propellerflugzeugs mit zwei Toten in Südhessen ist die Identität des Piloten geklärt. Es handle sich um einen 32 Jahre alten Deutschen, der zuletzt in der Schweiz wohnte, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mit. Das Leichtflugzeug war am Samstag auf einem Acker bei Bensheim aufgeschlagen. Auch eine 18-Jährige aus der Region verunglückte dabei tödlich. Die Ursache für das Unglück war noch unklar.