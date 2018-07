Tödlicher Tauchunfall in Bergwerk bleibt ungeklärt

Willingen (dpa/lhe) - Nach dem Tod eines Tauchers in einem nordhessischen Bergwerk ist die Unglücksursache unklar geblieben. «Die Obduktion erbrachte kein eindeutiges Ergebnis zur Todesursache», sagte ein Polizeisprecher in Korbach (Kreis Waldeck-Frankenberg) am Donnerstag. Es gebe keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden. Da der Mann nicht ertrunken sei, könnten Gesundheitsprobleme oder ein Tauchfehler die Ursache des Unglücks in Willingen sein.