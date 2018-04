Tödlicher Unfall auf Autobahn 4: Lastwagenfahrer überrollt

Gerstungen (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 4 ist am Dienstagmorgen ein Lastwagenfahrer von einem Lkw überrollt und tödlich verletzt worden. Laut Polizei hatte der 41-jährige Mann aus Rumänien vermutlich wegen einer Panne sein Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Gerstungen (Thüringen) und Wommen (Werra-Meißner-Kreis) in Fahrtrichtung Osten am Straßenrand abgestellt. Dabei habe der Sattelzug etwa einen halben Meter in den rechten Fahrstreifen geragt, teilte die Polizei mit.