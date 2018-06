Tödlicher Unfall auf der Offenbacher Landstraße

Hainburg (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstagabend ein 23 Jahre alter Mann auf der Offenbacher Landstraße bei Hainburg (Landkreis Offenbach) ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen seien schwer verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium Südhessen am Sonntag mit. Der 23-Jährige habe im Kurvenbereich am Ortsausgang versucht, einen anderen Wagen zu überholen und sei mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen. Er sei noch am Unfallort gestorben.