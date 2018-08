Tödlicher Unfall in Mittelhessen: wohl nicht angeschnallt

Rosbach vor der Höhe (dpa/lhe) - Ein 61 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Rosbach vor der Höhe (Wetteraukreis) ums Leben gekommen. Der Mann habe am Dienstagabend aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Kleintransporter des Mannes war von der Fahrbahn abgekommen und anderthalb Meter tief auf einen Firmenparkplatz gestürzt. Dabei wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch am Unfallort. «Wahrscheinlich war der Mann nicht angeschnallt», sagte ein Polizeisprecher.