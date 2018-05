Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 66 bei Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 35 Jahre alter Mann ist nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 66 bei Wiesbaden ums Leben gekommen. Wie die Autobahnpolizei am Samstag mitteilte, war der Wagen des Mannes aus bislang noch ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten, über die gesamte Fahrbahn gerutscht und dann gegen eine Leitplanke geprallt. Der 35-Jährige sei alleine in dem Auto gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Zu einer Kollision mit anderen Fahrzeugen kam es nicht. Der Mann starb im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.