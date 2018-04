«Toilettenpetition» an Stadt übergeben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Kampf gegen schmutzige Schultoiletten in Frankfurt hat die Stadt eine Petition mit 6000 Unterschriften erhalten. Der Protest wurde am Montag vom Stadtelternbeirat übergeben. Seit Monaten machen Eltern und Schüler Druck, um Verbesserungen bei der Reinigung von Schultoiletten zu erreichen. Ihre in der Petition erhobene Forderung: «Ausreichend viele, saubere und sanierte Toiletten in jeder Schule».