Torwart Wiedwald kehrt zu Eintracht Frankfurt zurück

Frankfurt/Main (dpa) - Torwart Felix Wiedwald kehrt zu Eintracht Frankfurt zurück. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, hat der 28-jährige Schlussmann einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Wiedwald spielte zuletzt beim englischen Zweitligisten Leeds United. Bereits von 2013 bis 2015 stand er in Frankfurt zwischen den Pfosten und bestritt in dieser Zeit 70 Bundesliga- und 47 Zweitligapartien für die Eintracht.