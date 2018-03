Tote Frau entdeckt: Anklage fordert Haftstrafe für Freund

Heidelberg (dpa/lhe)- Im Prozess um den Tod einer in Zwingenberg entdeckten jungen Frau hat die Staatsanwaltschaft in Heidelberg für den damaligen Lebensgefährten des Opfers elf Jahre und sechs Monate Gefängnis wegen Totschlags gefordert. Die Anklagebehörde sah es am Donnerstag im Landgericht als erwiesen an, dass der Beschuldigte seine Freundin im August 2017 getötet hat, weil sich die 26-Jährige von ihm trennen wollte.