Tote in Auto kamen durch Schüsse ums Leben

Riedstadt/Darmstadt (dpa/lhe) - Die beiden tot in einem Auto gefundenen Menschen im südhessischen Riedstadt sind durch Schussverletzungen ums Leben gekommen. Das habe eine am Mittwoch durchgeführte Obduktion ergeben, sagte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann am Donnerstag in Darmstadt. Es gebe nach wie vor keine Hinweise darauf, dass eine dritte Person etwas mit dem Tod der 22 Jahre alten Frau und des zwei Jahre älteren Mannes zu tun habe. Das Auto mit den Toten war am Dienstagabend an einem Teich gefunden worden.