Toter Häftling in Gefängnis Weiterstadt gefunden

Weiterstadt/Darmstadt (dpa/lhe) - Im Gefängnis im südhessischen Weiterstadt hat sich ersten Erkenntnissen zufolge ein Häftling getötet. Der 57-jährige Mann sei am Sonntagmorgen leblos in seiner Zelle gefunden worden, bestätigte die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Donnerstag. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.