Toter bei Polizeiaktion: weiterhin Selbstverletzung vermutet

Offenbach (dpa/lhe) - Die Staatsanwaltschaft Darmstadt nimmt beim Tod eines Mordverdächtigen während dessen versuchter Festnahme in Dietzenbach weiterhin Selbstverletzung als Todesursache an. Ein Sprecher der Zweigstelle Offenbach am Donnerstagvormittag sagte am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur, möglicherweise seien auch Taser bei der Verhaftung eingesetzt worden. Todesursache seien dennoch wahrscheinlich schwere Verletzungen, die sich der 66-Jährige während seiner Festnahme selbst zugefügt habe. Eine für Donnerstagnachmittag geplante Obduktion sollte Klarheit liefern, sagte der Sprecher.