Toter deutscher Radler aus Mexiko überführt

Mexiko-Stadt (dpa) - Knapp zwei Monate nach dem gewaltsamen Tod eines deutschen Radfahrers in Mexiko ist dessen Leiche nach Deutschland gebracht worden. Der Körper des 43-Jährigen aus Freigericht bei Frankfurt/Main sei an die Gerichtsmedizin in Deutschland überstellt worden, bestätigte der Bruder des Mannes, Rainer Hagenbusch, am Montag (Ortszeit) in Mexiko. Trotz der Suche nach möglichen Tätern habe es bisher keine Festnahmen gegeben, sagte Hagenbusch. «Wir freuen uns, dass der Fall jetzt zumindest innerhalb der Familie abgeschlossen werden kann.»