Toter im Gebüsch in Darmstadt: Kripo ermittelt

Darmstadt (dpa) - Ein toter Mann in einem Gebüsch in Darmstadt beschäftigt die Kriminalpolizei. Ein Passant entdeckte die Leiche am Mittwoch an der Nieder-Ramstädter-Straße und alarmierte die Sicherheitskräfte. Die Todesumstände waren am Abend noch unklar. Auch die Identität des Toten konnte zunächst nicht zweifelsfrei geklärt werden. Die Polizei suchte nach Spuren und befragte Anwohner. Der Bereich wurde abgesperrt.