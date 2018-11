Toter in Lkw-Fahrerkabine: Ursache Gaskartusche?

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - In einem Lastwagen in Frankfurt/Main hat die Feuerwehr einen Toten in der Fahrerkabine entdeckt. Das teilten die Behörden am Montag mit. Die Feuerwehr sei am Mittag wegen einer ungeklärten Geruchsbelästigung im Stadtteil Fechenheim alarmiert worden, hieß es. Beim Öffnen der Tür des Lastwagens sei der Fahrer gefunden worden - der Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Bei einer Untersuchung der Fahrerkabine sei eine Kartusche gefunden worden, aus der Gas ausgeströmt war. Die Polizei prüfe jetzt, ob dies die Ursache für den Tod des Mannes war.