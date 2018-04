Toter und Schwerverletzter bei Unfall: Verkehrsbehinderungen

Groß-Gerau (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß zweier Autos auf einer Bundesstraße bei Groß-Gerau ist am Dienstagmorgen ein Verkehrsteilnehmer getötet und ein anderer schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall auf der B 44 zwischen Groß-Gerau und Dornheim kam, war zunächst unklar, wie die Polizei in Darmstadt berichtete. Die Bundesstraße musste im Berufsverkehr in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.