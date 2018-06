Totschlagsprozess: Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Der 52-Jährige schilderte, er und die Frau hätten sich im April 2017 über Facebook kennengelernt und eine Beziehung begonnen. Laut dem Angeklagten traf sich die Frau noch mit anderen Männern. Deswegen habe er die Beziehung beenden wollen. Die 47-Jährige habe sich nicht von ihm trennen wollen.

Am 20. August 2017 habe man sich erneut getroffen. Abends habe er die Frau wieder nach Hause gefahren und sei anschließend durch die Gegend gefahren, weil er sich geschämt habe, zu seiner Frau und seinen fünf Kindern zurückzukehren. «Ich dachte, ans Meer zu fahren und mich zu ertränken», erklärte er seine anschließende Fahrt nach Frankreich. Noch im Elsass war der Mann seinerzeit verhaftet worden. Die zunächst vermisste Frau war schließlich am 1. September vom einem Jagdpächter in einem Vogelschutzgebiet bei Münster (Kreis Darmstadt-Dieburg) tot aufgefunden worden.