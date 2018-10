Traktor kollidiert mit Pkw: Fahrer stirbt

Nidda/Ranstadt (dpa/lhe) - Bei einem schweren Unfall im Wetteraukreis ist am Mittwochmorgen ein Traktorfahrer ums Leben gekommen. Das Fahrzeug des 58-Jährigen sei aus noch unklarer Ursache auf der Bundesstraße 457 zwischen Nidda und Ranstadt mit dem Auto eines 25-Jährigen kollidiert, berichtete die Polizei in Friedberg. Der Jüngere erlitt demnach leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus, der 58-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten zunächst voll gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.