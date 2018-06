Traktor von Kinderkarussell gestohlen

Walluf (dpa/lhe) - Ein weiß-roter Blechtraktor ist von einem Kinderkarussell in Walluf (Rheingau-Taunus-Kreis) gestohlen worden. Der über 100 Kilo schwere Traktor sei am Wochenende während der Wallufer Kerb abgeschraubt und weggebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zeugen bemerkten den Abtransport am frühen Sonntagmorgen und riefen die Polizei. Erst am Montagmorgen wurde der Traktor außerhalb des Ortes wieder gefunden. Dort sicherte die Polizei die Spuren und der Besitzer konnte den Traktor abholen.