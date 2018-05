Tram-Fahrer aus Frankfurt verpassen Sieg bei EM nur knapp

Die neuen Europameister Sara Aspenström und Jonas Arvidsson sammelten in den teils skurrilen Disziplinen 4440 Punkte. Auf dem Betriebsgelände der Stuttgarter Straßenbahnbetriebe (SSB) ging der dritte Platz an zwei Straßenbahnfahrer aus dem norwegischen Bergen, die zur Halbzeit des Wettbewerbs noch geführt hatten. An dem Wettbewerb hatten 25 Zweier-Teams aus 19 Ländern teilgenommen.

Wer gewinnen wollte, musste mit den knallgelben SSB-Straßenbahnen mit verdecktem Tacho fahren, punktgenau bremsen, haarscharf an Hindernissen vorbeikurven und mit der Straßenbahn eine riesige Bowlingkugel anstoßen, um möglichst viele mannshohe Kegel zu Fall zu bringen.

Der Wettbewerb wird jedes Jahr an einem anderen Ort ausgerichtet. Nach Wien, Berlin und Teneriffa war 2018 die schwäbische Landeshauptstadt dran - pünktlich zum 150. Geburtstag der SSB.