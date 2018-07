Transporter gerät in Gegenverklehr: drei Verletzte

Wiesbaden (dpa/lhe) - Drei Auto-Insassinnen sind auf einer Landstraße zwischen Wallau und Wiesbaden verletzt worden, weil ein Transporter in den Gegenverkehr geriet. Eine Frau schwebt in Lebensgefahr. Der 39 Jahre alte Transporter-Fahrer war am Freitagabend aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Samstag berichtete. Sein Fahrzeug streifte den entgegenkommenden Wagen einer 59-Jährigen und das dahinter fahrende Fahrzeug einer 50-Jährigen. Die 59-Jährige wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Ihre 78 Jahre alte Beifahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Die 50-Jährige wurde leicht verletzt, der Transporterfahrer blieb unverletzt.