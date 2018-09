Trapp vor Europa-League: «Davon erzählst du dein Leben lang»

Marseille (dpa) - Der deutsche Fußball-Pokalsieger Eintracht Frankfurt startet mit riesiger Vorfreude in die neue Spielzeit der Europa League. «Wir haben eine tolle Gruppe mit attraktiven Gegnern. Das wird für uns alle eine geile Erfahrung», sagte Nationalspieler Kevin Trapp am Mittwoch. Die Eintracht fliegt am Vormittag nach Marseille, wo am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) das Auftaktspiel bei Olympique Marseille unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden wird. Die Franzosen wurden für wiederholtes Fehlverhalten ihrer Fans bestraft. Eintracht-Anhänger dürfen sich wegen eines Aufenthaltsverbots am Spieltag nicht einmal in der Stadt aufhalten.