Trauer über den Tod von SPD-Politiker Manfred Schaub

Manfred Schaub (SPD) auf dem SPD-Landesparteitag 2015 in Kassel. Foto: Uwe Zucchi/Archiv

Wiesbaden/Berlin (dpa/lhe) - Der Tod des stellvertretenden SPD-Landesvorsitzenden Manfred Schaub hat Trauer und Bestürzung hervorgerufen. «Wir werden Manfred Schaub sehr vermissen», teilte die SPD-Bundesvorsitzende Andrea Nahles am Montag in Berlin mit. Die SPD verliere einen Menschen, der die Grundwerte der Sozialdemokratie in seine Arbeit als Bürgermeister, stellvertretender Landesvorsitzender und Landtagsabgeordneter unmittelbar übersetzt habe.