Trauer um verstorbenen Bürgermeister Schaub

Baunatal/Wiesbaden (dpa/lhe) - Zahlreiche Menschen haben am Dienstag ihrer Trauer um den verstorbenen SPD-Politiker Manfred Schaub Ausdruck verliehen. Im Baunataler Rathaus hätten sich seit dem Morgen zahlreiche Bürger, Freunde und Weggefährten in ein Kondolenzbuch eingetragen, sagte eine Sprecherin der Stadt, in der Schaub bis zuletzt Bürgermeister war. Er war am Sonntag unerwartet im Alter von 60 Jahren gestorben. Die Nachricht hatte landesweit Bestürzung ausgelöst. Nach Informationen des Nachrichtenportals hessenschau.de erlag Schaub einem Herzinfarkt.